Milan, Giorgetti condanna Kessie e Bakayoko: "Gesto indegno"

MILAN KESSIE BAKAYOKO GIORGETTI / Nonostante le scuse giunte via social ieri sera, continuano ad arrivare critiche per il gesto di Kessie e Bakayoko, che ieri hanno mostrato la maglia di Acerbi come un trofeo di guerra dopo la vittoria sulla Lazio.

Anche dalla politica: il sottosegretario con delega allo Sport, ed esponente della Lega,ha condannato l'accaduto con alcune dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Lo sport è sana competizione, è correttezza e lealtà", ha detto Giorgetti, "Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è prima di tutto un gesto stupido, inqualificabile, indegno dei valori dello sport e anche della maglia che indossano. Mi auguro che vengano presi i giusti provvedimenti per stigmatizzare quello che è accaduto".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui