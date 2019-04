Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI PSG / Marcoha le idee chiare sul futuro: il centrocampista delè al centro di voci di mercato ogni volta che si avvicina l'apertura della campagna trasferimenti, con tutti gli aggiornamenti che pososno essere trovati CLICCANDO QUI ! Anche quest'anno si parla di un possibile addio alla Ligue 1 con latra le squadre potenzialmente interessate, soprattutto se dovesse andare via. L'experò esclude un suo trasferimento in estate: "Resterò a Parigi il prossimo anno. Se non succede nulla - le sue parole a 'Telefoot' - e se il club non decide di vendermi, sarò qui anche la prossima stagione".