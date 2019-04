MILAN LAZIO BAKAYOKO KESSIE / Il post di Milan-Lazio non è certo stato all'insegna della pace: dal parapiglia in campo fino alla provocazione di Kessie e Bakayoko verso Acerbi, conclusione di una polemica che si stava portando avanti da una settimana.

Il mostrare la maglia del difensore biancoceleste durante i festeggiamenti post match non è andato giù a Gennaroche nella conferenza dopo gara ha rimbrottato i suoi centrocampisti: "Bisogna chiedere scusa - le parole dell'allenatore rossonero - , queste cose non si fanno. Si smanetta troppo sui social network, un professionista deve usarli il meno possibile: questa storia è iniziata una settimana fa, bisogna concentrarsi a fare un'ora di allenamento in più".