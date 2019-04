NAPOLI ALBIOL ARSENAL / Napoli in campo a Verona contro il Chievo ma con la testa già alla sfida con l'Arsenal di giovedì prossimo per tentare la rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Gli azzurri sperano di riabbracciare Raul, dopo il lungo infortunio. Calciomercato.it ha raccontato il rientro di Albiol a Napoli , lo spagnolo vuole provare il recupero in extremis per la sfida con gli inglesi. 'Tuttosport' oggi in edicola conferma che domani mattina dovrebbe avere luogo il provino decisivo.