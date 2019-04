VIDEO SERIE A SAMPDORIA GENOA GOL HIGHLIGHTS / Sampdoria-Genoa non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta del derby della 'Lanterna' numero 72 nel campionato di Serie A.

Partita ovviamente ricchissima di fascino e impronosticabile, con entrambe le squadre bisognose di una vittoria: quella doriana per restare agganciati al treno Europa, quella rossoblù per compiere un passo importante in chiave salvezza. A fine gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Sampdoria-Genoa