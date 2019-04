Calciomercato Juventus e Inter, bomba Eriksen: offerta shock

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN TOTTENHAM MANCHESTER UNITED /pronte a sfidarsi per Eriksen, il talentuoso danese del, ma sia per i bianconeri che per i nerazzurri c'è da fare i conti con la minaccia Manchester United. I Red Devils sono determinati ad acquistare il giocatore nella prossima sessione estiva di mercato e secondo il 'Mirror' intendono presentargli un'offerta da circadi ingaggio a stagione, il triplo di quanto percepito attualmente agli Spurs.