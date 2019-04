JUVENTUS AJAX DE JONG / Allarme in casa Ajax per l'infortunio rimediato da de Jong nel match di Eredivisie contro l'Excelsior.

Il centrocampista è a forte rischio forfait per il ritorno dei quarti dicontro la, in programma martedì all'Allianz Stadium di Torino. "Ha avuto un problema al bicipite femorale e per questo motivo l'ho sostituito. Non volevo correre rischi - le parole di, allenatore dei 'Lancieri', dopo la gara con l'Excelsior - Se torna in tempo per la gara con la Juve? Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni", ha risposto e concluso il tecnico.