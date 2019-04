CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA RAIOLA / La Juventus continua a monitorare il futuro di Paul Pogba. Ancora nulla di scontato, con il francese nel mirino del Real Madrid ma che potrebbe anche restare al Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I 'Red Devils', secondo il 'Mirror', per convincerlo a restare avrebbero messo sul piatto la fascia di capitano. Per 'Tuttosport', inoltre,avrebbe un canale preferenziale con i bianconeri, pronto a mettersi subito in contatto con il dsnel caso in cui il centrocampista voglia andar via dall'Inghilterra.