CALCIOMERCATO JUVENTUS CASO FUTURO DYBALA / In casa è Juventus è (ri)scoppiato il 'caso' Dybala. L'attaccante argentino ha capito di essere stato sorpassato anche da Kean nelle gerarchie di Allegri. Come riporta 'Tuttosport', ieri contro la Spal voleva essere sostituito a match in corso per risparmiare delle energie in vista del ritorno dei quarti di Champions contro l'Ajax.

Calciomercato Juventus, Inter e non solo: le possibili destinazioni di Dybala

Il tecnico bianconero lo ha invece tenuto in campo fino al fischio finale lanciandogli un chiaro messaggio sul suo non utilizzo - nemmeno a partita in corso, come peraltro all'andata in quel di Amsterdam - nella sfida in programma martedì sera all'Allianz Stadium di Torino.

Dybala è in sostanza sempre più vicino all'addio alla Juventus. L'ipotesi di un approdo all'Inter, dove ritroverebbe un ruolo da assoluto protagonista, attraverso uno scambio conIcardi (propenso pure a trasferirsi a Madrid) non è affatto tramontata. Il classe '93 vanta comunque importantissimi estimatori all'estero, dal Barcellona all'Atletico Madrid fino ai due Manchester e al Bayern Monaco. Il club di Andrea Agnelli non vorrebbe incassare meno di 100 milioni di euro dalla sua cessione.

