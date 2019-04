CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE / Panchina Inter, svolta a sorpresa. Secondo il 'Corriere della Sera' Luciano Spalletti potrebbe restare alla guida dei nerazzurri anche nella prossima stagione. In caso di raggiungimento del piazzamento Champions (meglio ancora se con il 3° posto), l'obiettivo che era stato fissato a inizio stagione la società targata Suning dovrebbe confermarlo considerato che il tecnico toscano ha un contratto fino al giugno 2021. E che Antonio Conte, fino alle scorse ore dato in pole, rimane complicato per via dell'alto ingaggio - 10-11 milioni a stagione la sua richiesta - e del progetto da proporre.

Calciomercato Inter, Conte in Italia? Tre piste in Serie A per l'ex ct

L'ex ct vuole in sostanza delle garanzie per quanto concerne il calciomercato, garanzie che evidentemente non può dare la proprietà cinese, nonostante al termine di questa stagione uscirà dal settlement agreement avendo così - almeno in teoria - mani più libere nella sessione estiva.

Conte potrebbe far ritorno in Italia anche per sedersi su una panchina diversa da quella dell'Inter. L'allenatore leccese è infatti in cima alle preferenze della Roma per il dopo Ranieri, ma anche un profilo che piace moltissimo a Leonardo. Nel caso Gattuso non centrasse l'obiettivo Champions, ecco che il dt del Milan potrebbe sferrare l'assalto a Conte, che ha ricomposto il rapporto con Andrea Agnelli entrando pure nella lista per l'eventuale post Allegri.

