DIRETTA CHIEVO NAPOLI FORMAZIONI / In programma alle 18 Chievo-Napoli ha ben poche motivazioni di classifica. Ormai condannati alla retrocessione i padroni di casa ospitano una squadra ferita dalla sconfitta in casa dell'Arsenal che, tuttavia, lascia ancora margini di rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. La sfida di giovedì è fondamentale e servirà una mezza impresa per ribaltare il 2-0 di Londra e anche per questo Ancelotti ha optato per una buona dose di turnover.

Un girone dopo,tenterà di bissare l'impresa compiuta all'andata, quando bloccò sullo 0-0 gli azzurri al San Paolo. Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CHIEVO-NAPOLI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Vignato, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. All. Di Carlo

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Classifica Serie A: Juventus 84; Napoli 64; Inter 57; Milan 55; Roma 54, Atalanta 52; Torino 50; Lazio 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 37; Sassuolo 37; Spal 35; Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

