p>IMMOBILE KESSIE BAKAYOKO ACERBI / Il gesto di, che hanno mostrato la maglia dicome un trofeo di guerra dopo la vittoria sulla Lazio non è piaciuto affatto aL'attaccante biancoceleste ha risposto sui social al messaggio del suo compagno di squadra, che aveva a sua volta criticato i due calciatori del Milan: "Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita...sei un grande Leone non ci pensare". Bakayoko, in seguito, ha chiesto scusa all'avversario sul suo profilo Instagram.