DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA / Dopo le vittorie in Europa, Klopp e Sarri cercano punti pesanti nella lotta al titolo e alla Champions. Liverpool-Chelsea sarà anche la gara tra due allenatori molto propositivi, che si affronteranno a viso aperto, consapevoli di non poter commettere ulteriori passi falsi.

Per i Blues non sarà certamente facile compiere l'impresa contro i Reds che non perdono una gara da ben quindici partite. Calciomercato.it vi offre la sfida di Anfield in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Chelsea:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek; Hudson-Odoi, Hazard, Willian. All. Sarri

