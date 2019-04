MILAN LAZIO ACERBI KESSIE / Coda polemica per Milan-Lazio: al termine della sfida è scoppiata una rissa tra i calciatori, sedata anche con l'intervento di Rino Gattuso. Bakayoko e Acerbi, nonostante tutto, avevano trovato il tempo per scambiarsi la maglia, ma il rossonero ha utilizzato la casacca come un trofeo di guerra, esibendola alla Curva dopo la vittoria insieme a Kessiè.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui