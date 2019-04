MILAN LAZIO GATTUSO / Il Milan torna alla vittoria contro la Lazio. Gattuso ha commentato a caldo il successo per 1 a 0: "Per giocare contro la Lazio bisogna stare attenti e bisognava farlo come abbiamo fatto oggi - ammette ai microfoni di 'DAZN' - Noi eravamo in ripresa e oggi abbiamo giocato sulla battaglia che non è un campo che ci piace tantissimo. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

Romagnoli? Non c'è nulla di muscolare, ha preso una vecchietta".

MAI MOLLARE - "Bisogna lottare per la maglia e non per me. Oggi avevamo il dovere di fare una grande prestazione, bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che stanno dando tutto quello che hanno"

RISSA NEL FINALE - "Mi sono pure stirato per scattare e dividerli ma la cosa più importante è che tutto sia finito in campo. Io ero un maestro per queste cose, non ho più l'età"

PIATEK - "Spesso bisogna trovarlo più a campo aperto... ha giocato tantissimo e noi dobbiamo essere più bravi nel trovarlo"

