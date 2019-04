PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-LAZIO: decisivo Kessie, disastro Durmisi

PAGELLE MILAN LAZIO / Il Milan torna al successo conto la Lazio grazie ad un rigore trasformato da Kessie. Ottime le prestazioni di Reina, decisivo su Reina e Piatek. Tra i biancocelesti bene Acerbi, bocciato Milinkovic-Savic.

MILAN

Reina 6,5 - Fondamentale ad inizio gara, quando sporca in corner la conclusione da posizione favorevole di Immobile. Gattuso si rivolge spesso a lui nel corso della gara incitandolo a dare sicurezza alla difesa. E lo spagnolo non lo delude.

Calabria 6 - Protagonista di buone cavalcate sulla fascia durante la prima frazione. Cala un po' nella ripresa e Gattuso gli preferisce Laxalt per una maggiore spinta. Dal 69' Laxalt 6 - Bene in fase propositiva nel ruolo di ala. Spinge.

Musacchio 6 - Due tentennamenti nel primo tempo favoriscono altrettante occasioni biancocelesti. Nella ripresa però riprende quota, risultando sempre attento in fase difensiva e procurando addirittura il calcio di rigore decisivo realizzato da Kessie.

Romagnoli 6 - In difficoltà in qualche occasione durante i primi 45', poi mantiene tutto sotto controllo fino al guaio muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo. Dal 70' Zapata 6 - Una sua progressione regala un assist importante per Piatek appena dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. Contiene bene gli attacchi finali degli ospiti.

Rodriguez 6 - Sempre attento in fase difensiva, dove non sbaglia un colpo giocando molto semplice. Non spinge mai però sino a quando il Milan rimane coi quattro difensori di ruolo. Poi è invece costretto dal nuovo modulo a mantenere la posizione.

Kessie 6,5 - Partita di battaglie in mezzo al campo e sacrificio. Ha il merito di tenere botta in coppia con Bakayoko e di realizzare dal dischetto il gol decisivo e pesantissimo in ottica Champions.

Bakayoko 6,5 - Corre, lotta, recupera palla e riparte. Non è esente da errori ma dà intensità e fisicità a centrocampo ai rossoneri.

Calhanoglu 6,5 - Ispirato. Autore di buone e pericolose giocate. Sbaglia poco ed è un crescendo in termini di qualità col trascorrere del match. In ripresa.

Suso 6 - Luci e ombre per tutto il corso della gara, ma negli ultimi venti minuti dà un contributo importante per portare a casa il match. Nel finale Strakosha gli nega un gran gol.

Piatek 6,5 - Nel primo tempo sfiora il gol di testa, ma i palloni giocabili non sono molti. Si muove comunque molto dando del lavoro ai centrali biancocelesti. Dall'83' Cutrone s.v.

Borini 5,5 - Poca spinta, poche invenzioni. Poco brio. Troppo scolastico nel suo apporto.

All. Gattuso 7 - Il suo Milan soffre quando c'è da soffrire, ma con ordine e serenità. Ci prova, conclude, e trova il prezioso gol che vale oro nella corsa Champions con una diretta rivale. Lo spirito battagliero della squadra è praticamente il suo. Cambi azzeccati.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Super intervento in pieno recupero che sventa la bordata di Suso che evita il raddoppio dei padroni di casa. Nulla da fare sul rigore di Kessie.

Luiz Felipe 5,5 - Non è una gran serata per lui. Si trova in difficoltà affrontato nell'uno contro uno.

Acerbi 6,5 - Arcigno, guerriero, esperto. Arriva dove può con determinazione e complica non poco la serata a Piatek.

Bastos 6 - Fa il suo senza sbavature, giocando semplice.

Dall'81' Parolo s.v.

Milinkovic-Savic 5 - Una di quelle partite da vorrei ma non posso. Sul piano fisico viene contrastato bene da Bakayoko e da Kessie supportando poco la ripartenza.

Lucas Leiva 5,5 - Il gioco a tratti è lento e si evolve solo con strappi dei singoli. Molto dipendeva da lui che non riesce ad emergere.

Luis Alberto 6,5 - Un ottimo assist e un bel tiro in porta che impegna Reina. Non molto in assoluto, ma per i biancocelesti è fra i migliori. Nel finale viene giustamente ammonito.

Romulo 6 - Bene in fase di spinta nel primo tempo, poi la stanchezza si fa sentire col trascorrere dei minuti e cala un po'. Su assist di Caicedo impegna Reina nella ripresa.

Lulic 5,5 - Nonè straripante quando punta l'uomo dalle sue parti. Viene controllato bene anche attraverso i raddoppi. Un po' spento. Dal 74' Durmisi 4,5 - A pochi minuti dal suo ingresso in campo compie un errore madornale, atterrando Musacchio in area per quello che sarà il rigore decisivo realizzato da Kessie.

Correa 6 - Un ottimo spunto nei primissimi minuti di gioco regala ad Immobile un pallone magico. Protagonista di qualche strappo nel resto della prima frazione, prima di alzare bandiera bianca ad inizio ripresa dopo un contrasto con Bakayoko. Dal 47' Caicedo 5,5 - Un assist molto bello favorisce il tiro in corsa di Romulo, ma le cose buone finiscono qui.

Immobile 5,5 - La sua partita termina nel primo tempo, con due palloni d'oro capitati fra i suoi piedi ma mai finiti in rete. Anche sfortunato nel cogliere il palo esterno, ma si tratta di due episodi isolati in una gara in cui i difensori biancocelesti riescono poi a limitarlo.

All. Inzaghi S. 5 - Nel momento cruciale della stagione la sua Lazio non c'è. Ad inizio gara punge il Milan con azioni di rimessa, strutturate anche con una certa qualità, ma la benzina dura poco e i cambi non apportano migliorie. Anzi, Durmisi causa addirittura il fallo da rigore.

Arbitro: Rocchi 5 - Partita che scivola via tranquilla per gran parte del tempo, ma che si accende nel finale quando concede in un primo momento il rigore al Milan er un tocco di Acerbi col braccio, salvo poi revocare giustamente col Var. E pochi minuti dopo concedendo il secondo penalty stavolta indubbio per fallo di Durmisi ai danni di Musacchio. Espelle Inzaghi per proteste poco dopo, ma negli ultimi minuti appare molto dubbio il contatto in area fra Rodriguez e Milinkovic-Savic. Non consultail Var, ma sarebbe quantomeno pportuno visto che il contatto sembra esserci.

TABELLINO

Milan-Lazio 1-0

Milan (4-3-3): Reina; Calabria (dal 69' Laxalt), Musacchio, Romagnoli (dal 70' Zapata), Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek (dall'83' Cutrone), Borini. A disp.: Strinic, Abate, Conti, Caldara, Biglia, Bertolacci, Castillejo, Donnarumma, Plizzari. All.: Gattuso.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (dall'81' Parolo); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Romulo, Lulic (dal 74' Durmisi); Correa (dal 47' Caicedo), Immobile. A disp.: Silva, Wallace, Patric, Cataldi, Bruno Jordao, Neto, Proto, Guerrieri. All.: Inzaghi S.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Sez. di Firenze)

Marcatori: 79' Kessie (M) (rig.)

Ammoniti: 9' Romulo (L), 85' Luis Alberto (L)

Espulsi: 86' Inzaghi S. (L)

