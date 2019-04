Milan-Lazio, rabbia biancoceleste: niente rigore, scatta la rissa

MILAN LAZIO RIGORE RODRIGUEZ / Ancora polemiche arbitrali nel corso di Milan-Lazio: dopo i due rigori in tre minuti fischiati ai rossoneri, anche i biancocelesti hanno richiesto un penalty nel recupero della sfida, quando Rodriguez ha steso Milinkovic-Savic in area.

Il terzino ha colpito il pallone e poi la gamba dell'avversario, scatenando le proteste dei capitolini. Rocchi, però, dopo il silent check del VAR, ha mimato più volte il gesto del pallone, confermando la decisione di non assegnare il rigore. La tensione della fase finale della partita ha causato un enorme parapiglia al fischio che l'ha conclusa, con la vittoria dei padroni di casa per 1-0: i calciatori di entrambe le squadre si sono più volte colpiti e spintonati, con Gattuso obbligato a scendere in campo per sedare gli animi.