Serie A, Milan-Lazio 1-0: Kessie di rigore, vittoria Champions!

MILAN LAZIO RIGORE CHAMPIONS LEAGUE / Il Milan torna al successo contro la Lazio e fa un passo in avanti importante per la corsa alla ChampionsLeague. I rossoneri si sono imposti grazie ad un rigore trasformato da Kessie a dieci minuti dal termine. Protagonista della serata ancora una volta la VAR, che toglie, sembra giustamente, un penalty ai rossoneri per un tocco di mano di Acerbi.

Pochi minuti dopo ancora l'arbitro protagonista ma questa volta la tecnologia conferma tutto. Il Milan ritorna così al quarto posto scavalcando la

Milan-Lazio 1-0: 79' Kessie su rigore

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Milan** 55; Roma 54**, Atalanta 52; Lazio e Torino 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo e Cagliari 36; Spal** 35; Parma e Genoa 34; Udinese 32*; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

*una partita in meno

** una partita in più

