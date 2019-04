SPAL-Juventus, Allegri risponde alle accuse di campionato falsato

SPAL JUVENTUS ALLEGRI FALSATO / Polemiche sui social (e non solo, viste le dichiarazioni del tecnico dell'Udinese Tudor) sulle scelte di Massimiliano Allegri per la sfida tra Juventus e SPAL. I bianconeri hanno lasciato a casa praticamente mezza squadra, schierando diversi classe 2000 e sono caduti al Mazza, rimandando nuovamente la festa scudetto.

L'allenatore della Vecchia Signora, però, non vuole sentire accuse e difende così i suoi in conferenza stampa: "La Juventus non ha falsato proprio nulla, visto che ha vinto 27 partite in 31 giornate, con tre pareggi e una sola sconfitta prima della gara di oggi. Mercoledì siamo andati ad Amsterdam, siamo tornati giovedì e ieri siamo ripartiti per Ferrara, non abbiamo avuto modo di far nulla e comunque oggi la squadra ha disputato una buona partita. Sicuramente abbiamo fatto meglio con quelli scesi in campo oggi rispetto a quanto avremmo fatto con chi è rimasto a casa".