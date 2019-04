ROMA UDINESE TUDOR / Dopo il ko rimediato dalla sua Udinese all'Olimpico contro la Roma nel secondo anticipo della 32esima giornata di A, Igor Tudor si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la prestazione dei suoi uomini. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: ''Complimenti alla Roma per la vittoria.

Siamo riusciti a far vedere qualcosa di interessante ma in alcune circostanze loro ci hanno schiacciato. Salvezza? Sono fiducioso, bisogna essere fiduciosi perché ci sono anocra tanti punti in ballo, La vittorai della SPAL? Sono stati bravi, è un momento in cui la Juve ha già vinto ed è andata a giocare con le riserve. C'è anche un po' di fortuna, perché se li incontri prima sono zero punti. Guardiamo a noi stessi, cresciamo e miglioriamo, questo conta".