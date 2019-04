ROMA UDINESE DZEKO / Al termine dell'importantissima vittoria conquistata contro l'Udinese che ha rilanciato la sua Roma al quarto posto in classifica, Claudio Ranieri si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la partita e la prestazione dei suoi uomini. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: "Abbiamo sofferto molto nel primo tempo, non facevamo girare bene la palla. Abbiamo poi preso le misure, non riuscivamo comunque a fare quello che avevamo preparato.

Devo fare però i complimenti ai miei ragazzi, non si sono mai disuniti e abbiamo portato a casa una vittoria importante".

L'impatto di Florenzi e Pellegrini: "Nel secondo tempo è stato più facile giocare e creare qualcosina di più lì davanti grazie a loro due".

La rinascita: ''Dovevano ritrovare fiducia, serenità e tranquillità. Quando una squadra come la Roma perde, poi il nervosismo sale a mille. Ci si dimentica di essere una squadra, ora tutti si sacrificano per il compagno. Piano piano ci stiamo riuscendo".

Zaniolo: "E' un centrocampista, mezz'ala a tutto campo. Gli sto chiedendo un sacrificio, perché lui gioca in un ruolo non suo ma riesce a farlo bene grazie alle sue doti fisiche e tecniche".

Milan-Lazio: "Tutte le squadre che sono lì, lotteranno fino alla fine. C'è l'Atalanta, Lazio, Milan. Tutte le squadre stanno bene fisicamente, ci sarà da lottare fino all'ultimo".

