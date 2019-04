ROMA UDINESE DZEKO / Dopo aver deciso la gara contro l'Udinese che ha rilanciato la Roma al quarto posto, Edin Dezko si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare l'importantissima vittoria arrivata questo pomeriggio all'Olimpico. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: "Un gol che vale 3 punti, questo è più importante.

Finalmente ho segnato qui, davanti ai nostri tifosi. Se giochiamo come nel secondo tempo posso farne tanti altri. Cambi? Hanno svoltato la partita, abbiamo giocato alla grande nel secondo tempo. Alla fine abbiamo segnato e ce la siamo meritati questa vittoria che per noi vale tanto. Per vincere non dobbiamo prendere prima gol dietro. Ho detto ai miei compagni prima di entrare in campo: ''Non prendiamo gol come a Genova, poi avanti ne facciamo uno''. Siamo ancora in corsa, per miracolo siamo lì ancora. Dobbiamo giocare tutte le partite come abbiamo giocato nel secondo tempo".

