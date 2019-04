SERIE A ROMA UDINESE / La Roma batte per 1-0 l'Udinese nel secondo anticipo della 32esima giornata di Serie A giocato all'Olimpico: un risultato che spedisce i giallorossi al quarto posto a quota 54 punti in attesa del big match in programma questa sera tra Milan e Lazio.

Dopo un primo tempo deludente, le due squadre danno vita ad un secondo tempo scoppiettante: la squadra dipassa al minuto 67 grazie alla zampata di, messo a tu per tu davanti a Musso grazie ad un'invenzione geniale dimentre i bianconeri possono recriminare per un palo colpito qualche minuto prima da Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Roma 54**, Milan e Atalanta 52; Lazio* e Torino 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo e Cagliari 36; Spal** 35; Parma e Genoa 34; Udinese 32*; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

*una partita in meno

** una partita in più

