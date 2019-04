p>JUVE AJAX DE JONG / Brutta tegola per l'di: nel primo tempo della gara che si sta disputando all'Amsterdam Arena contro l', Frenkie, regista della squadra olandese e promesso sposo del Barcellona, ha abbandonato il campo al minuto 24 a causa di un problema muscolare. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il centrocampista classe 1997 è uscito dal rettangolo verde di gioco molto contrariato e si è diretto subito negli spogliatoi. Dopo la grande preoccupazione iniziale nelle prime fasi, sembrerebbe che il problema accusato al bicipite femorale non sia particolarmente grave. De Jong resta comunque in dubbio per scendere in campo martedì contro la Juventus.

