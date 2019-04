CALCIOMERCATO LIONE GENESIO / All'indomani della sconfitta rimediata sul campo del Nantes, Bruno Genesio, allenatore dell'Olympique Lione, ha convocato una conferenza stampa per annunciare il suo addio dalla panchina del club francese al termine della stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato. Il Lione è attualmente al terzo posto in classifica e dunque qualificato per la prossima Champions League.

Ecco le sue parole: "Da un po' di tempo convivo con un clima negativo e questo reca solo problemi alla squadra. Ho parlato con il presidente Aulas e ho preso una decisione dopo una discussione che è stata molto lunga. Non sarò più il tecnico del Lione a partire dalla prossima stagione, lo faccio per l'interesse della squadra".

