p>TORINO CAGLIARI MAZZARRI / Ilvuole continuare a sognare in grande: per tornare in Europa, la formazione granata di Walterè chiamata a non fallire l'appuntamento con i 3 punti domani nel lunch match della 32esima giornata di Serie A in programma contro il Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'ex tecnico di Inter e Napoli ha parlato come di consueto nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida: "Il Cagliari è una buona squadra, ha fornito nel corso della stagione alcune prestazioni importanti senza portare a casa punti. Non dobbiamo farli giocare, dalla nostra parte avremo il pubblico che è fondamentale. Da qui alla fine abbiamo quattro partite casalinghe, devono aiutarci. Belotti e Iago out? C'è Zaza, ha la tecnica giusta per poterci aiutare. Ha la voglia di spaccare il mondo''.

