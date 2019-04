p>LIGA HUESCA BARCELLONA / Ildi, privo di, non va oltre lo 0-0 sul campo dell', fanalino di coda della Liga Santander: Con questo pareggio la formazione blaugrana si porta a quota 74 punti in campionato, a +12 sull'in attesa della sfida degli uomini diin programma questa sera contro il Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo la vittoria nel precedente turno di campionato proprio contro i Colchoneros, Valverde ha schierato diversi canterani e ha concesso un turno di riposo ai 'big' in vista del ritorno di Champions League in programma martedì sera al Camp Nou contro il Manchester United. 90 minuti in campo per Boateng, da segnalare un palo colpito nella ripresa da Malcom.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui