CALCIOMERCATO JUVENTUS BARZAGLI / Ultimi mesi da calciatore per Andrea Barzagli, che a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo. Dopo la sconfitta odierna della sua Juventus contro la Spal, il centrale difensivo ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ci tenevamo anche perché eravamo una bella squadretta di ragazzotti tranne io. E' stato un peccato perché abbiamo fatto una discreta partita. Siamo andati in avanti e poi abbiamo preso gol. Peccato, ci tenevamo a chiudere il discorso oggi - le sue parole a 'Sky Sport' - Futuro? Per il mio futuro ci ho pensato molto quest'anno, era arrivato anche il momento di pensarci. Quando sei calciatore fai fatica a pensarci, ma per via anche degli infortuni ho dovuto decidere.

Ho preso la decisione di smettere a giugno e sto facendo un percorso per capire cosa fare".

Barzagli, nello specifico, ha rivelato i suoi dubbi per il futuro professionale: "C'è un po' di confusione, sono attratto da tutto nel mondo del calcio. Deciderò nei prossimi mesi. Devo capire quello in cui sono capace, cosa mi può interessare e se lo so far bene. Giocare a calcio era il mio sogno da bambino, devo trovare qualcosa che mi dia altrettanto entusiasmo. Mi sto allenando con tanti ragazzotti, il calcio è cambiato molto. E' importante ritrovare quella voglia di venire al campo e mettersi a disposizione, migliorarsi. Ci sono campioni che si allenavano e non mollavano mai, ci sono altri che non diventano campioni se non hanno voglia di allenarsi.

Ultimamente vedo tanto parlare e pochi fatti. Nella nostra squadra ci sono ragazzi perbene che hanno voglia di migliorare. Negli scorsi anni ne ho vista poca di voglia di migliorare".

