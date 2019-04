Spal-Juventus, Semplici rivela la 'scossa' del primo tempo

SPAL JUVENTUS SEMPLICI / Felice per la clamorosa vittoria della sua Spal contro la Juventus, Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita: "Abbiamo fatto una bella partita, sapevamo di affrontare una squadra forte come la Juve. Nove undicesimi erano tutti nazionali. La vittoria dà fiducia al nostro prosieguo, ma il campionato riserva ancora tante partite - le sue parole a 'Sky Sport' - Restare in Serie A per tanto? Me lo auguro, è una società seria. Era inaspettata una crescita così veloce. Per noi il mantenimento della categoria sarebbe una cosa eccezionale. Abbiamo messo a frutto l'esperienza dell'anno scorso e del girone di andata.

La Spal, col budget che ha, deve soffrire nelle vittorie e nelle sconfitte. Abbiamo giocato con voglia e determinazione, la squadra ha acquisito un certo tipo di forza.? E' stato fondamentale in questi mesi. E' un giocatore di grande esperienza. Credo sia unico sotto certi aspetti. C'è unità tra società, squadra, tifosi e staff. E' una cosa determinante per una squadra piccola come la Spal.? Ci ha portato quelll'esperienza che ci mancava in mezzo al campo, si è trovato disponibile alle nuove idee. E' giusto elogiare tutto il gruppo. A fine primo tempo ci siamo dati una scossa e siamo entrati in campo con un piglio diverso. Abbiamo meritato questa straordinaria vittoria".