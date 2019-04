PAGELLE E TABELLINO ROMA UDINESE / Soffre ma porta a casa tre punti d'oro per la corsa Champions: la Roma ringrazia Dzeko che decide la sfida con l'Udinese ma sono El Shaarawy e Pellegrini gli uomini più positivi, insieme a Manolas, nella formazione di casa. De Paul conferma le sue qualità, ma Tudor paga la giornata negativa dei suoi difensori.

ROMA

Mirante 6 - Si fa trovare pronto su una conclusione di Mandragora in avvio di gara. Anche nella ripresa è subito chiamato in causa e non si fa sorprendere.

Juan Jesus 5,5 - Soffre troppo le incursioni che arrivano dalle sue parti e non si vede mai in avanti. Costretto a uscire per un colpo alla testa. Dal 46' Florenzi 6 - Avvio un po' così e così in fase difensiva poi prende le misure.

Fazio 6,5 - Attento e preciso, non sbaglia una chiusura. Il duello con Lasagna è il più intenso del match.

Manolas 7 - Ottima una chiusura su Lasagna lanciato a rete. Con Fazio battaglia con le due punte friulane e ne i giallorossi ne escono vincitori.

Marcano 6 - Inizio difficile, sbaglia a salire e regala un'occasione a Lasagna. Poi riprende confidenza con il ruolo di terzino e inizia a farsi vedere anche con continuità in avanti

Zaniolo 6 - L'esterno forse è il ruolo che gli si addice di meno ma riesce comunque a far bene, pur soffrendo in fase difensiva soprattutto nella prima frazione.

Cristante 5 - Lento in costruzione, in difficoltà in fase difensiva - soprattutto nel primo tempo - quando non riesce a fronteggiare sempre le avanzate di de Paul. Nella ripresa sfiora il gol ma la sua prestazione resta deficitaria.

De Rossi 6,5 - Dalle sue parti deve far fronte alla sfrontatezza di Fofana, se la cava con esperienza e dà ordine alla manovra giallorossa. Esce per infortunio. Dal 69' Under 5,5 - Venti minuti per dimostrare che la condizione migliore è ancora lontana.

El Shaarawy 7 - Tra i più propositivi nella prima frazione di gioco, mantiene il ritmo anche nella ripresa. Delizioso l'assist che manda in gol Dzeko.

Dzeko 6,5 - Mai pericoloso nel primo tempo, lui e Schick non trovano le giuste misure per far male alla difesa bianconera che pure non sembra impeccabile. Nella ripresa l'ingresso di Pellegrini lo favorisce: Musso gli nega il gol di testa ma deve piegarsi sul diagonale che sblocca il match.

Schick 5 - L'affiatamento con Dzeko manca. Un attaccante deve soprattutto creare pericoli e questo non succede mai. Ranieri lo sostituisce all'intervallo. Dal 46' Pellegrini 6,5 - Positivo l'impatto sulla partita, i suoi movimenti creano qualche grattacapo alla retroguardia avversaria.

All. Ranieri 6,5 - Anche causa infortuni schiera 4 difensori centrali e la coppia Schick-Dzeko in avanti 'pentendosene' dopo 45 minuti. L'ingresso di Pellegrini cambia volto al match e consegna i tre punti alla Roma.

UDINESE

Musso 6 - Poco chiamato in causa nel primo tempo, si fa trovare attento su un paio di conclusioni.

Nella ripresa aumenta la mole di lavoro. Incolpevole sul gol.

De Maio 5,5 - Dalle sue parti c'è El Shaarawy e non è certo un caso se è tra i più positivi. Prova a farsi perdonare in avanti ma il palo lo frena. Dall'84' Teodorczyk sv

Troost Ekong 5 - Un paio di svarioni potrebbero costare caro. Quando la palla arriva dalle sue parti, i brividi scorrono lungo la schiena dei tifosi dell'Udinese.

Samir 5,5 - Per larghi tratti il più sicuro del terzetto di centrali scelto da Tudor ma nella ripresa soffre - e tanto - anche lui.

Stryger Larsen 6 - Parte molto bene, proponendosi con costanza, poi cala alla distanza e inizia a soffrire anche in fase difensiva.

Fofana 6 - Il duello con De Rossi lo vede spesso subire l'esperienza del capitano giallorosso ma fa comunque legna per la squadra. Strepitoso un salvataggio sulla linea.

Mandragora 5,5 - Ci ha preso gusto e prova anche oggi la strada del gol: Mirante gli nega questa gioia. Poi soffre troppo e Tudor lo chiama fuori. Dal 69' Sandro 6 - Chiamato in causa per orchestrare gli assalti finali.

De Paul 6 - Partenza sprint: è ispirato e mette in difficoltà la Roma con la sua posizione. Cala un po' alla distanza.

D'Alessandro 6 - Prova a farsi vedere spesso in avanti ma pecca un po' in fase difensiva. Dal 72' Pussetto 6 - Non è al meglio ed entra in una fase di gara difficile per i suoi.

Okaka 6 - Attaccante di lotta, non riesce quasi mai a rendersi pericoloso ma ha il merito di fare spazio a Lasagna soprattutto nel primo tempo.

Lasagna 6,5 - E' il più pericoloso dei suoi: sempre pronto ad approfittare dello spazio che i difensori avversari gli concedono.

All.: Tudor 5,5 - Sceglie la coppia potente Lasagna-Okaka e la mossa per 45 minuti funziona. Nella ripresa però Ranieri indovina la sostituzione e lui non trova le contromisure.

Arbitro: Di Bello 6,5 - La partita scorre via liscia e senza grossi grattacapi. Giuste le decisioni prese su un paio di episodi dubbi nell'area dell'Udinese.

TABELLINO

ROMA-UDINESE

Roma (4-4-2): Mirante; Juan Jesus (dal 46' Florenzi), Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi (dal 69' Under), El Shaarawy; Dzeko, Schick (dal 46' Pellegrini). A disposizione: Olsen, Greco, Perotti, Coric, Pastore, Kluivert, Riccardi. Allenatore: Ranieri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio (dall'84' Teodorczyk), Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora (dal 69' Sandro), De Paul, D'Alessandro (dal 72' Pussetto); Okaka, Lasagna. Perisan, Nicolas, Badu, Ingelsson, Micin, Pussetto,Wilmot. Allenatore: Tudor

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 67' Dzeko (R)

Ammoniti: 38' Juan Jesus (R), 59' D'Alessandro (U) 63' Musso (U), 77' Troost-Ekong (U), 81' Dzeko (R)

Espulsi: -

