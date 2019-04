SPAL JUVENTUS PAGELLE E TABELLINO/La Spal fa l'impresa, rimandata la festa scudetto per i bianconeri. Gli uomini di Semplici dopo aver sofferto per tutto il primo tempo, ripartono concentrati nella ripresa. Trovano il gol del pari con Bonifazi, la squadra ci crede e aggredisce i bianconeri. Schiattarella e Lazzari sono i pilastri per questa squadra. La Juventus con un undici insolito dopo il vantaggio del primo tempo, sparisce nella ripresa. Manca concentrazione e gioco. Dybala non brilla, Kean sostituito troppo presto. Nicolussi buon impatto, peccato per la mancanza di cattivera nello scotro su Murgia nell'azione del raddoppio di Floccari.

SPAL

Viviano 6 – Respinge un bel tiro di Nicolussi nella ripresa.

Vicari 6,5 – Attendo concede poco ai bianconeri. Crea un muro con i compagni di reparto.

Cionek 6 – Cresce con il passare dei minuti. Copre e partecipa tanto al gioco ferrarese. Contribuisce a fa ripartire la manovra.

Bonifazi 6,5 – Ordinato nel suo ruolo, lotta di fisico con Kean. Ha il merito di ristabilire la parità saltando più in alto di tutti su calcio d’angolo.

Lazzari 7 – Solita partita di sostanza e intelligenza. Fa su e giù sulla fascia, è una certezza per Semplici.

Murgia 6,5 – Prova una rovesciata, poco preoccupante, davanti a Perin nel primo tempo. Dà molto supporto ai due uomini d’attacco. Frenetico nell’ultimo passaggio ma è suo l’assist per il vantaggio.

Schiattarella 6 – Poco incisivo nella prima parte del match. Corre tanto in copertura ma aiuta la squadra a ripartire. Nella ripresa prende per mano i suoi compagni ma è senza energie. Dal 70’ Valdifiori sv

Missiroli 6,5 – Dopo qualche minuto in cui gira a vuoto, trova la posizione e fa quadrare tutto il centrocampo. Recupera palloni importanti.

Fares 6 – Bel duello con Cancelo e Cuadrado. Spinge molto con personalità, aggiunge velocità e buon dribbling per dare fastidio ai bianconeri..

Floccari 7– Avulso dal gioco fino al gol. Prima rete in campionato in questa stagione. Esce tra gli applausi. Dal 84’ Regini - sv

Petagna 6 – Discreto, non brilla ma tiene il pallone e fa salire la squadra. Dal 89’ Antenucci - sv

All. Semplici 7 – Nell’intervallo deve aver detto qualcosa ai suoi. Più aggressivi e concentrati sulla palla, giropalla velocizzato.

JUVENTUS

Perin 5,5 – Sul gol di Bonifazi poteva fare di più, incolpevole su quello di Floccari.

De Sciglio 6 – Non una delle sue partite migliori. Meglio in copertura.

Barzagli 5,5 – Guida la squadra da capitano d’esperienza. Pecca anche lui di disattenzione nel momento più importante del match Dal.

81’ Bernardeschi -sv

Gozzi 6 – Buona la prima. Debutta in Serie A al fianco di Barzagli senza ansie e timori.

Spinazzola 5,5 – Fatica a contenere Lazzari, l’inesperienza di Kastanos non è di grande aiuto.

Kastanos 5,5 – Paga l’emozione per l’esordio. Soffre in mezzo al campo ma Allegri e Barzagli lo spronano. Dal 61’ Nicolussi 5,5 – Prova un bel tiro di potenza da fuori area che Viviano respinge. Mostra cose positive nei minuti giocati, peccato per la disattenzione sull’azione del gol di Floccari. Troppo morbido su Murgia

Bentancur 6 – Strigliato da Allegri nei primi minuti, si sistema meglio in mezzo al campo. Dà ordine sia come regista che facendo filtro davanti al reparto difensivo.

Cuadrado 6 – Tornato dopo il lungo infortunio convince fin dai primi minuti. Crea superiorità sulla fascia con Cancelo in fase d’attacco. Solita velocità e dinamismo.

Joao Cancelo 5,5 – Non sempre concentrato come ad Amsterdam, deve tenere sempre attaccata la spina. L’azione del gol di Kean parte da una sua iniziativa, comincia esterno si inserisce per tirare e l’attaccante azzurro devia in rete. In copertura fatica su Fares.

Dybala 5,5 – Non è continuo durate la partita. Ispirato a tratti, va in contro al pallone e si abbassa sul centrodestra con buoni inserimenti. Nella ripresa più svogliato, perde contrasti. Non è il faro che la Juve si aspetta.

Kean 6 – Tutto quello che fa diventa quasi oro. In gol anche oggi, 6 reti in otto partite con la maglia bianconera. Si smarca, va in profondità e tiene il pallone. Dal 69’ Mavididi 6- Bene nei minuti giocati

All. Allegri 5 – Prova due esordienti, Kastanos non è stato una buona idea come il centrocampo a cinque. Toglie Kean troppo presto.

Arbitro Doveri 6- Partita gestita con attenzione.

TABELLINO

SPAL-JUVENTUS: 2-1

SPAL(3-5-2): Viviano; Vicari, Cionek, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Missiroli, Fares; Floccari( 90’ Regini), Petagna ( 89’ Antenucci). A disp.:Gomis, Fulignati, Simic, Antenucci, Valdifiori, Dickmann, Felipe, Costa, Paloschi, Nikolic, Rizzo. All. Semplici

JUVENTUS(3-5-2): Perin; De Sciglio, Barzagli( Bernardeschi), Gozzi; Spinazzola,Kastanos ( 61’ Nicolussi), Bentancur, Cuadrado, Joao Cancelo; Dybala, Kean( 69’ Mavididi). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Coccolo, All. Allegri.

Marcatori: 30’ Kean(J), 49’ Bonifazi (S), 74’ Floccari (S)

Arbitro: Dovere sez. di Roma

Ammoniti: 28’ Lazzari (S), 38’ Cuadrado (J), 46' Cancelo(J), 75’ Floccari (S), 83’ Fares (S), 88’ Missiroli. (S)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui