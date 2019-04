Serie A, Spal-Juventus 2-1: Floccari rinvia la festa scudetto

SERIE A SPAL JUVENTUS / La Spal batte per 2-1 la Juventus nel primo anticipo della 32a giornata di Serie A. Un risultato che impedisce ai bianconeri la conquista matematica dell'ottavo scudetto consecutivo. La squadra di Allegri, nonostante sia estremamente rimaneggiata, approccia bene il match e passa al 30' con il solito Moise Kean, ancora a segno.

Nella ripresa però c'è la riscossa dei ferraresi, che pareggiano con un colpo di testa dial 49' e poi completano la rimonta al 74' con una grande percussione di. Forcing finale della squadra di, con una grande occasione per De Sciglio, ma non arriva il pari. Festa scudetto rinviata almeno fino a domani, in attesa di. Tre punti invece fondamentali per la Spal in ottica salvezza.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Milan e Atalanta 52; Roma 51; Lazio* e Torino 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo e Cagliari 36; Spal** 35; Parma e Genoa 34; Udinese* 32; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11

*una partita in meno

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui