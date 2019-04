SPAL JUVENTUS NEDVED / "Otto anni fa non avrei mai pensato a un percorso del genere, è una cosa molto rara che difficilmente si potrà ripetere. Soprattutto in Italia". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Spal-Juventus, il vice presidente Pavel Nedved ha commentato così l'ottavo scudetto consecutivo in arrivo in casa bianconera.

Una battuta, poi, sull'ampio turnover di Massimilianoin vista del match di ritorno dei quarti di Champions contro l': "Abbiamo deciso così per recuperare al meglio le energie, saranno tutti pronti per martedì. È il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà una gara piena di difficoltà viste le difficoltà che abbiamo trovato ad Amsterdam e bisognerà affrontarla al meglio".