SPAL JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/Al Mazza il primo tempo termina con La Juventus in vantaggio. Partita vivace, gli uomini di Allegri con un undici titolare rimaneggiato e con due debuttanti, Kastanos e Gozzi, parte meglio e con un buon giro palla. La Spal attende i bianconeri nella propria metà campo, lampi interessanti di Lazzari e Murgia sulla verticale di destra e di Fares sull'esterno sinistro. Kean ancora in gol, apre le marcature deviando in rete un tiro di Cancelo.

SPAL

Viviano - 6

Vicari - 6

Cionek – 5,5

Bonifazi - 6

Lazzari - 6

Murgia - 6

Schiattarella- 5,5

Missiroli - 6

Fares - 6

Floccari – 5

Petagna – 5,5

All. Semplici – 5,5

JUVENTUS

Perin - 6

De Sciglio- 6

Barzagli - 6

Gozzi - 6

Spinazzola - 6

Kastanos – 5,5

Bentancur – 6,5

Cuadrado - 6

Joao Cancelo- 6

Dybala - 6

Kean – 6,5

All. Allegri - 6

Arbitro Doveri -6

TABELLINO

SPAL-JUVENTUS: 0-1

SPAL(3-5-2): Viviano; Vicari, Cionek, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Missiroli, Fares; Floccari, Petagna. A disp.:Gomis, Fulignati, Simic, Antenucci, Regini, Valdifiori, Dickmann, Felipe, Costa, Paloschi, Nikolic, Rizzo. All. Semplici

JUVENTUS(3-5-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi; Spinazzola,Kastanos, Bentancur, Cuadrado, Joao Cancelo; Dybala, Kean. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Coccolo, Nicolussi, Bernardeschi, Mavidi. All. Allegri.

Marcatori: 30’ Kean(J)

Arbitro: Dovere sez. di Roma

Ammoniti: 28’ Lazzari (S), 38’ Cuadrado (J), 46' Cancelo(J)

Espulsi:



