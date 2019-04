CALCIOMERCATO SERIE A ORIGI MATIP / A fine stagione anche in casa Liverpool qualcosa cambierà: diversi i calciatori segnalati come in partenza perché non rientrano più nei piani di Klopp o perché cercano un progetto dove il loro ruolo sia più centrale. Tra le possibili cessioni dei 'Reds' ci sno anche Joel Matip e Divock Origi.

Il difensore tedesco ha avuto la possibilità di collezionare 20 presenze stagionali grazie all'infortunio di: il ritorno del compagno di squadra lo rimanderà in panchina ed allora per la prossima stagione qualche dubbio è più che legittimo. In passato il 27enne è stato accostato ama a frenare un possibile approdo in Italia c'è uno stipendio che attualmente sfiora i 6 milioni di euro.

Nessuna difficoltà di questo tipo per Origi: l'attaccante inglese, 23 anni, soltanto nell'ultimo periodo è riuscito a ritagliarsi un po' di spazio nella squadra di Klopp ed è per questo che a fine stagione l'addio è probabile. Capace di giocare su tutto il fronte offensivo, il suo nome potrebbe tornare comodo per Napoli e Milan.

