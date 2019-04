FIORENTINA BOLOGNA MONTELLA / Conferenza stampa per Vincenzo Montella che in Fiorentina-Bologna siederà nuovamente sulla panchina della formazione viola. Alla vigilia del match, il tecnico dichiara: "Ho trovato la squadra molto pronta fisicamente, voglio fare i complimenti a Pioli ed al suo staff. Cambi Sì, qualcosa farò, ma non posso stravolgere. Il trend dell'ultimo periodo impone di fare dei cambiamenti.

Nelle mie idee vedo una squadra con tre difensori puri".

CHIESA, SIMEONE E MURIEL - Il tecnico poi si sofferma sui tre attaccanti: "Chiesa è un calciatore moderno, può fare tutto, le cose migliori le ha fatte sulla fascia. Lo metterò in condizione di esprimere al meglio le sue qualità, anche vicino alla porta ha dimostrato di aver fatto molto bene. Muriel-Simeone? Possono giocare insieme".

TIFOSI - Infine sui tifosi: "A Firenze se non c'è unione tra ambiente, squadra e società non si ottengono risultati, più che in altre piazze. Mi piacerebbe che la gente si fidasse del mio entusiasmo, perché ne ho tanto. Piuttosto vorrei mi contestassero, ma che non ci ignorino”.

