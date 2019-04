SPAL JUVENTUS ALLEGRI / Sarà una Juventus piuttosto improvvisata quella che scenderà in campo tra meno di due ore al 'Mazza' di Ferrara contro la Spal. Tra infortunati e giocatori lasciati a riposo in vista di Juventus-Ajax, Massimiliano Allegri schiererà una formazione del tutto sperimentale per conquistare l'ultimo punto necessario a garantire l'ottavo scudetto consecutivo.

In campo dal primo minuto, infatti, il classe 2000e il 21enne, entrambi all'esordio da titolari con la maglia bianconera. In difesa si rivede, mentre il tridente offensivo sarà composto dal rientrante. Non è comunque da escludere un possibile passaggio al 3-5-2 con l'arretramento in difesa di. Ecco la probabile formazione:

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, De Sciglio, Barzagli, Spinazzola; Nicolussi, Kastanos, Bentancur; Cuadrado, Kean, Dybala. All. Allegri

