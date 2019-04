ROMA MONCHI SIVIGLIA / Nessun rimpianto per Monchi. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Deportes Cuatro', l'ex direttore sportivo della Roma è tornato a parlare così della sua esperienza nella capitale: "I risultati non sono stati quelli che mi aspettavo, ma non ho rimpianti.

La notte migliore è stata sicuramente quando abbiamo eliminato il, la peggiore quella della sconfitta contro il. È stato difficile restare lontano dalla mia famiglia, ma a Roma ci tornerei volentieri". Il dirigente spagnolo ha poi spiegato i motivi del suo ritorno a: "Sono tornato prima del previsto. Il Siviglia ha continuato a migliorarsi negli anni e questa è stata una delle cose che mi hanno fatto tornare. Ho avuto progetti più interessanti a livello sportivo, ma sono tornato per rimanere".