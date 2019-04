CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Era sulla bocca di tutti già prima della tripletta con la quale ha trascinato il Benfica alla vittoria sull'Eintracht Francoforte, ora Joao Felix è ancora più ambito dalle grandi d'Europa. Forte della clausola da 120 milioni di euro, il club lusitano spera che si scateni un'asta tra le tanti pretendenti ed intanto dice il primo no: come si legge su 'O Jogo', infatti, a Lisbona sarebbe arrivata una proposta di 75 milioni di euro per il talentino portoghese.

Il mittente era lache ha provato ad anticipare la concorrenza: l'offerta è stata recapitata la settimana scorsa ma la risposta del Benfica è stata negativa. La volontà del Benfica è di cedere Joao Felix soltanto a fronte del pagamento della clausola attualmente di 120 milioni di euro ma con l'intenzione di alzarla fino a 200 milioni

Incassato il no, ora la Juventus dovrà decidere se alzare l'asticella o defliarsi: nel caso a prevalere fosse la prima ipotesi, non è da escludere che i soldi per Joao Felix arrivino dalla cessione di Dybala.

