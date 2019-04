CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Alla vigilia di Frosinone-Inter, in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha risposto anche alle domande sul proprio futuro: "Ci siamo già incontrati, abbiamo deciso che non dobbiamo avere rimorsi per questo finale di campionato. Viene tutto di conseguenza di questi risultati. Dobbiamo fare tutto per andare per il forziere: andare in Champions League.

Siamo in sintonia per quello che deve essere fatto da qui alla fine, il resto viene di conseguenza. Il nostro compito resta lo stesso, ma non dobbiamo avere rimorsi. Non va trascurato qualcosa, ciò che trascuriamo oggi non può essere trascurato domani, bisogna riuscire a portare a casa i tanti obiettivi che sono all'interno della qualificazione".

