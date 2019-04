CALCIOMERCATO INTER ROMA MOURINHO / Un incontro per sondare la disponibilità e no immediato: la Roma - secondo quanto riferisce il 'Daily Record' - avrebbe fatto un tentativo per Josè Mourinho, incassando però il rifiuto del manager portoghese. In particolare ci sarebbe stato un sondaggio da parte della società giallorossa che però ha incontrato l'indisponibilità dell'allenatore a sedere sulla panchina ora occupata da Ranieri.

Mourinho è alla ricerca di un nuovo progetto per ripartire dopo l'esonero alma quello romanista non lo convince: in Italia lo 'Special One' sarebbe più propenso a tornare sulla panchina dell'. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato: CLICCA QUI ! Come raccontato da Calciomercato.it, Mendes ha proposto Mourinho alla Juventus ipotesi però scartata dalla società bianconera. Per la Roma della prossima stagione la scelta dell'allenatore potrebbe ricadere su uno tra Sarri, Gasperini e Giampaolo.