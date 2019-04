CALCIOMERCATO INTER PERISIC / A gennaio pareva una scelta ormai compiuta e decisa. Adesso è tornata prepotentemente in voga. La Premier League e Ivan Perisic: un matrimonio che appare ormai destinato a realizzarsi. A premere, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', sono soprattutto i club londinesi.

Nell'elenco delle squadre interessate ci sono da tempo, ma ora si è aggiunto anche il.

L'interesse è dunque notevole, ma l'Inter per liberare il giocatore chiede una cifra che oscilli tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma nel frattempo la società ha chiesto al croato uno sforzo per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo Champions League. Dopodiché, se in estate dovessero arrivare offerte adeguate, sarà accontentato e potrà partire.

