CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI EL SHAARAWY / In vista di quella che sarà la prossima stagione, i punti interrogativi in casa Roma sono parecchi. A partire dal futuro dei componenti della rosa. Per molti l'addio appare certo, per altri dipenderà da un eventuale qualificazione in Champions League.

I giallorossi vorrebbero blindare specialmente, ma se per il prodotto del vivaio il pericolo è la clausola rescissoria che ha fatto riemergere l'interesse dell' per il classe 1999 il discorso rinnovo è al momento in stand-by in attesa di novità future . Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Discorso simile anche per Stephan El Shaarawy. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2020 e vorrebbe prolungare il proprio accordo con i giallorossi. Il club però deve risolvere altre situazioni e capire bene i progetti futuri. La Roma, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', vorrebbe abbassare il proprio monte ingaggi del 20 per cento se la squadra non dovesse riuscire a qualificarsi in Champions League. Parlare del futuro di alcuni giocatori è quindi piuttosto prematuro: soltanto quando sarà chiara la situazione del budget si potrà avere un quadro più definito.

