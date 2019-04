CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI GOMEZ BARCELLONA / Un'altra stagione da incorniciare per il 'Papu' Gomez che con 9 gol e 10 assist in 38 presenze si sta ormai imponendo tra i migliori del nostro torneo per esperienza ed affidabilità. A tal punto da poter ambire a palcoscenici ancor più importanti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Parola di chi lo conosce benissimo, come il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che ai microfoni del 'Corriere dello Sport' sentenzia: "Un aggettivo non basta. Il 'Papu' è l'esaltazione dell'ex finalizzatore, aveva segnato 16 gol, che diventa tuttologo. Uomo squadra, faro, catalizzatore. Ora è pronto. Per cosa? Per il Barcellona. Mi creda, si fidi".