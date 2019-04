CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN DZEKO / Prendono quota le voci sul possibile addio di Mauro Icardi all'Inter e tra i nomi più caldi per la sua sostituzione c'è quello del bosniaco Edin Dzeko che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 con la Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A 33 anni compiuti sarebbe il nome giusto su cui puntare? L'ex compagno giallorosso Radja Nainggolan, intervistato dal 'Corriere dello Sport' non ha dubbi: "Cosa gli direi di Milano? Prima di venire all'Inter io sapevo com'è Milano. Lo stesso vale per lui. Come giocatore, anche se ha 33 anni, lo vedo bene, perché ha un valore indiscutibile, dà tutto per i compagni e segna tanto. Quest’anno può sembrare in calo perché i risultati della squadra ti portano un po’ giù, ma non è così".