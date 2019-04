INTER INTERVISTA NAINGGOLAN ICARDI / Mai banale. Radja Nainggolan si racconta e ripercorre la sua annata in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport', come sempre senza freni e senza peli sulla lingua. Dagli infortuni alle critiche per lo scambio con Zaniolo, poi esploso con la Roma. Che stagione è stata? "Mi ha condizionato lo stop durante il precampionato: non è stato un problema leggero, ma in una zona delicata come il retto femorale della coscia sinistra - esordisce il 'Ninja' dell'Inter -. Se avessi svolto una preparazione fisica completa, magari non avrei avuto un acciacco dietro l'altro. Purtroppo invece non sono mai arrivato al top della forma anche se ho sempre dato il massimo per aiutare i miei compagni. [...] Per forza mi sento in debito con Spalletti e mi spiace non aver potuto dare il massimo per aiutare lui e la squadra".

Quindi la stilettata all'ex Ds della Roma Monchi, tra i 'responsabili' della sua cessione: "Con lui avevo un rapporto aperto: riuniva spesso i 6-7 giocatori più rappresentativi e tutti insieme parlavamo di come fare il meglio per la società e la squadra.

Mi sentivo un calciatore importante. Poi, però, ho saputo le cose che diceva di me e quelle mi sono piaciute meno… Tre giorni dopo il suo addio alla Roma, la squadra di cui diceva di essere innamorato, era già d’accordo per tornare a Siviglia. Per me questo dimostra molte cose… Senza di lui ipoteticamente avrei potuto essere ancora là o in un’altra squadra perché magari la Roma mi voleva mandare altrove. La mia destinazione però l’ho scelta io perché Spalletti ha spinto per avermi ed è stata la decisione giusta.? Sono contento per lui e gli auguro il meglio perché non sono invidioso di nessuno. È facile fare una stagione buona, vediamo tra 10 anni...".

Inevitabile, poi, un passaggio sul caso Icardi che ha scosso il mondo Inter: "In una squadra tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Mauro è forte, noi però abbiamo anche un altro grande attaccante (Lautaro, ndr) che ha fatto benissimo quando ha giocato ed è destinato a un futuro da top. Io dico che se Icardi ha avuto problemi con qualcuno, toccava a lui risolverli e non farli ricadere sulla squadra. Se n'è parlato troppo però, ora basta".

