Calciomercato Juventus, che 'scambio': i soldi di Dybala per Joao Felix! E spunta il pre-accordo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA JOAO FELIX / La spettacolare tripletta contro l'Eintracht Francoforte ha consacrato anche a livello europeo il nome di JoaoFelix che da mesi sta già facendo impazzire i radar dei top club e le voci di calciomercato. Il più giovane autore di una tripletta in Europa con la maglia del Benfica è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato in cui con ogni probabilità si scatenerà un'asta milionaria per averlo.

E lasi è già portata in buona posizione nella corsa al 'nuovo CR7' portoghese, se è vero che grazie all'intermediazione del potente manager Jorgeha avuto modo di strappare una sorta di pre-accordo con il presidente delle 'Aquile', Luis Felipe, che garantisce una via preferenziale per trattare Joao Felix e anche l'altro grande talento in rosa, il difensore Ruben. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

A spaventare è soprattutto la clausola da 120 milioni di euro che potrebbe addirittura salire. Secondo 'Tuttosport' però i buoni rapporti tra le parti potrebbero favorire una trattativa che la Juventus finanzierebbe attraverso un sacrificio molto importante: la cessione di Paulo Dybala. Sull'argentino oltre al Bayern ci sono tanti grandi club: per un'offerta da almeno 100 milioni di euro la 'Joya' può partire ed il ricavato verrebbe reinvestito su un grande talento pronto ad imporsi da fuoriclasse, e Joao Felix sembra rispondere perfettamente alle esigenze juventine.

