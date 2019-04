CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID / Il RealMadrid ha deciso che in estate investirà su un nuovo pronto ad ereditare il ruolo di Karim Benzema ed il nome di Mauro Icardi è tra quelli cerchiati in rosso nella short-list dei dirigenti madrileni. Arrivano dalla Spagna le ultime indiscrezioni sul futuro dell'ex capitano dell'Inter, rientrato a disposizione dopo l'autoesclusione ma, a quanto pare, pronto a dare l'addio una volta conquistato il ritorno in Champions League con i nerazzurri.

Lo riferisce il quotidiano spagnolo 'As', che nella sua edizione odierna riporta anche nuovi retroscena sulle questioni che hanno portato alla rottura del rapporto tra l'attaccante argentino e la dirigenza interista. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Secondo quanto si legge infatti, tutto sarebbe nato durante la trattativa per il rinnovo con l'Inter che avrebbe insistito per raddoppiare la cifra dell'attuale clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida solo per l'estero. Richiesta non accolta dalla moglie-agente Wanda Nara che, anzi, avrebbe replicato prospettando una possibile partenza di 'Maurito'. Da lì la rottura con tutte le vicende che ne sono seguite. Adesso, scrive sempre 'As', Icardi è intenzionato a non firmare il rinnovo e dal suo entourage filtra la possibilità di volare al Real Madrid ad una cifra più bassa, ovvero attorno ai 60 milioni di euro. Icardi e Wanda dunque, come raccontato da Calciomercato.it, sarebbero molto propensi a trasferirsi a Madrid, anche se al momento non si registrano contatti concreti.

