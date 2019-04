FABREGAS SARRI JORGINHO / Alla vigilia del match tra il suo Monaco e il Reims, Cesc Fabregas è tornato a commentare l'ultima fase della sua avventura al Chelsea, nella quale ha visto pochissimo il campo.

Per lo spagnolo la situazione era dovuta all'arrivo di: "Avrei potuto prolungare il mio contratto con i blues, ma è arrivato un nuovo allenatore con dei calciatori che considera come figli e, in questo modo, era difficile giocare".

Inevitabile il riferimento a Jorginho, che ha preso il suo posto nell'undici titolare, scelta che l'ex del Barcellona non ha compreso: "Non capivo i motivi che mi impedivano di giocare anche se stavo meglio. Per questo, decisi di unirmi a un nuovo progetto". Quello, appunto, del Monaco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui