Calciomercato Napoli, Marino su Insigne: "Resta! E su Lozano..."

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Il futuro di Lorenzo Insigne continua ad essere un'incognita in casa Napoli. Da quest'estate, il Magnifico entra ufficialmente nella scuderia Raiola e da settimane circolano vari rumors sulle possibili offerte che avrebbe ricevuto da diversi club di Spagna e Inghilterra (tra le quali, quella dell'Atletico Madrid disposto ad offrire 55 miloni per il suo cartellino). Lo storico ex dirigente del sodalizio partenopeo Pierpaolo Marino ha commentato la situazione dell'attaccante su Canale 21: "Insigne? Non credo possa arrivare un'offerta in grado di soddisfare le richieste di De Laurentiis.

Certo, se Lorenzo ha scelto Raiola probabilmente ha intenzione di cercarsi un'altra squadra, non credo l'abbia fatto per rinnovare. Ma dipende da quale sia la richiesta del presidente per lui. Di certo secondo me sarebbe già un ottimo punto di partenza non cedere nessun big".

Marino, inoltre, ha dato un 'consiglio per gli acquisti' a De Laurentiis, al quale intima di scegliere sul mercato calciatori con esperienza internazionale per la nuova stagione: "C'è bisogno di calciatori vincenti e carismatici, che possano aumentare l'autostima del gruppo. Non si tratta di sostituire Mertens con Lozano, per fare un esempio, ma di acquistare top-player che abbiano già vinto e che possano dare un plus di personalità al gruppo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui